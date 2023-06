GENTILE (CNA): AUGURI AI SINDACI, MA A BRINDISI ASSUMA UN RUOLO DI COORDINAMENTO

ELEZIONE NUOVI SINDACI – CNA BRINDISI FORMULA AUGURI DI BUON LAVORO ED

APRE AD UN CONFRONTO COSTANTE E COSTRUTTIVO

La CNA Provinciale formula i migliori auguri di buon lavoro ai Sindaci

della provincia di Brindisi eletti nell’ultima tornata elettorale

amministrativa, i quali saranno chiamati a svolgere un ruolo di

particolare rilevanza, anche per la gravità dei problemi a cui questo

territorio è costretto a far fronte.

Riteniamo che, proprio per questo, la piena collaborazione da parte

delle associazioni di categoria potrà risultare estremamente utile per

individuare bisogni e valorizzare risorse delle nostre realtà, nella

certezza di un confronto aperto e costante che non potrà che far bene

alla nostra provincia.

“In particolare, chiederemo al Sindaco di Brindisi, Dott. Giuseppe

Marchionna, un immediato momento di confronto per discutere delle

prospettive territoriali – afferma il Presidente della CNA di Brindisi Franco Gentile – anche alla luce dei cospicui finanziamenti disponibili finalizzati al potenziamento infrastrutturale del

territorio. Chiederemo al Sindaco Marchionna di assumere un ruolo di

coordinamento e di regia – in quanto primo cittadino – con il chiaro

intento di ottenere i massimi vantaggi possibili per le imprese e per i

lavoratori brindisini”.

In questa ottica, la conoscenza “pubblica” – magari proprio nella casa

comunale – dei piani di committenza di qualsiasi investitore potrà

risultare determinante per consentire al territorio di farsi trovare

pronto per raccogliere le sfide dei mercati, anche in termini di

competitività nella fase di realizzazione delle opere.

IL Presidente CNA

Franco Gentile