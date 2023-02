“GEOMETRIA, CHE ORRORE!” LA MOSTRA DI DISEGNI DI ANGELO RAFFAELE ANTELMI

“Geometria, che orrore!”, è il titolo della mostra di disegni dell’artista-performer Angelo Raffaele Antelmi, a cura dell’Associazione culturale “Garofano Verde”, che si potrà visitare fino al 10 marzo 2023, tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Sono opere particolari, disegni realizzati negli anni settanta e ottanta che l’artista ha voluto “riscoprire” con una mostra molto interessante. “Io non odio la geometria anzi amavo e amo la geometria e la matematica. Tutta la nostra vita è alla base di queste due identità”. Fu un professore di disegno, che criticava e bocciava i suoi lavori, a fargli odiare la materia. Quando Angelo cominciò a fare arte, quasi per rivalsa iniziò a realizzare alcuni disegni a tema geometrico “e questa volta veramente li sporcavo con colori e facevo diventare arte quello che per me era diventata un’ossessione e farmi diventare la geometria un incubo, un orrore.” Angelo Raffaele Antelmi, artista poliedrico, conferma il grande entusiasmo e la passione per l’arte in tutte le sue manifestazioni che lo portano ad organizzare mostre interessanti che riescono a coinvolgere il visitatore. Anna Consales