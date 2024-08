Gestione-rifiuti: adesso si faccia chiarezza su ciò che è accaduto nei primi mesi…

L’Amministrazione Comunale attualmente sta profondendo uno sforzo visibile in riferimento al servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani e, più in generale, allo stato di profondo degrado in cui versa la città. Intendiamoci, non si potranno fare miracoli, anche in considerazione del fatto che l’AVR (ex Teorema) dimostra quotidianamente i propri limiti, sia in termini di mezzi che di organizzazione del lavoro.

Ma quanto sta accadendo “oggi” non può cancellare con un colpo di spugna ciò che è avvenuto fino a “ieri”. Bisogna fare chiarezza sulla nebulosa vicenda della fase di avvio del servizio (ottobre 2023), con le strane ed incomprensibili forme di tolleranza che l’Amministrazione Comunale ha avuto nei confronti di Teorema. Si parte dalla sede messa a disposizione dal Comune (avrebbe dovuto trovarla autonomamente la vincitrice della gara), peraltro a costi limitati. Poi la tolleranza avuta per la mancanza di mezzi e per la mancata atitvazione di servizi al cittadino. Tutto questo ha comportato un crollo della raccolta differenziata e una città che non si era mai vista così sporca e trasandata.

Ma una cosa altrettanto grave è accaduta ad aprile, quando la dirigente dell’epoca Gelsomina Macchitella ha comunicato alla Direzione Esecuzione Contratto (DEC) ed alla ditta Terorema la decisione dell’ente di procedere con una “disapplicazione delle penali” per circa 54.000 euro. In pratica, era stata contestata a Teorema la mancata effettuazione di servizi previsti nel capitolato e poi inspiegabilente si è deciso di farle un regalo, annullando le sanzioni. E, cosa ancor più grave, nella comunicazione si fa riferimento ad una sorta di “accordo” sottoscritto da azienda ed ente nel momento in cui è partito il servizio. Insomma, una sorta di tolleranza che non ci pare possa trovare alcuna giustificazione sul piano amministrativo.

Un motivo in più perché si faccia chiarezza su quanto accaduto.