GF VIP, UNA DELLE PAGINE PIÙ BRUTTE DELLA TELEVISIONE

La puntata di ieri sera del GF VIP ha segnato, sicuramente, una pagina terribile della televisione. Il “branco” ha colpito ed abbiamo assistito, inermi, al dramma di Marco Bellavia, un uomo che aveva chiesto aiuto, ma, in cambio, è stato bullizzato, lasciato solo senza alcuna pietà nell’indifferenza comune. Un gruppo di persone, tranne qualche eccezione, aride, cattive che non si sono preoccupate minimamente di soccorrerlo, aiutarlo in qualche modo. Persino un paladino della lotta contro l’emarginazione, come Giovanni Ciacci, che ha vissuto su di sé cosa significa essere isolato, si è scagliato con enorme crudeltà contro Marco. Terribile la scena in cui si vede Marco steso a terra in lacrime e nessuno che lo soccorre. Sarebbe bastato un abbraccio, una parola e, invece, niente. Persone a caccia di visibilità, persone vuote, inutili. La televisione non può e non deve fare passare simili messaggi. La Lamborghini, addirittura, aveva detto esplicitamente che Marco era una persona da bullizzare. Non si può accettare una cosa del genere. Sono anni che si combatte il bullismo, sappiamo benissimo quali possono essere le conseguenze di simili comportamenti. Il “branco” non ha chiesto scusa, anzi ha cercato di avallare giustificazioni patetiche. Sono stati presi provvedimenti importanti, non si poteva fare finta di niente. Rimane la tristezza, lo sgomento per persone che non hanno avuto pietà. L’unica preoccupazione, per la maggiore parte di loro, è stata la possibile reazione del pubblico. Tanta tristezza per l’immagine di un uomo distrutto che non ha accusato nessuno, anzi è andato via in silenzio. Scusaci Marco Bellavia per vivere in un mondo in cui accadono queste cose. Scusaci per non avere cambiato canale immediatamente. Sicuramente è arrivato il momento per Signorini di porre maggiore attenzione nella scelta dei concorrenti. Programma trash, che, forse, sarebbe meglio chiudere perché certi limiti non si possono oltrepassare. Anna Consales