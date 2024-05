Gherardo Colombo ha incontrato la cittadinanza di Brindisi

Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuto un interessante incontro con Gherardo Colombo, magistrato attualmente fuori servizio, noto per avere condotto, o contribuito a condurre, inchieste importanti sul crimine organizzato, la corruzione, il terrorismo e la mafia, tra cui la scoperta della Loggia P2 e Mani Pulite. L’ex magistrato ha lasciato la magistratura per dedicarsi all’educazione alla legalità nelle scuole e sono quasi 17 anni che è in giro per l’Italia. È stato importante riflettere sul reale significato di democrazia e di come si possa esercitare attraverso il rispetto delle regole dettate dalla nostra Carta Costituzionale. I rischi di un Presidente della Repubblica eletto dal popolo perché l’elezione diretta implicherebbe il completo snaturamento del ruolo che a quella figura attribuisce la nostra Costituzione. L’elezione popolare di un Presidente costringerebbe i candidati a una spregiudicata campagna elettorale sotto la bandiera di un partito o di una coalizione di partiti. Il Capo dello Stato è di per sé figura “super partes” e deve essere scelto proprio per questa sua qualità. Si è parlato dell’attuale Governo che vuole modificare parti della Costituzione invece di preservarne i principi fondamentali. La sovranità appartiene al popolo che tende ad evitare di esercitarla per non essere chiamato al suo dovere. C’è un vero e proprio rifiuto ad assumersi la responsabilità di esercitare la sovranità e cioè di essere parte delle scelte. L’astensionismo elettorale è un vero problema. Le persone non partecipano e questa è una emergenza. Anche la problematica della separazione delle carriere dei magistrati è stata focalizzata. Tanti sono stati gli argomenti che il magistrato ha affrontato con approfondite argomentazioni. L’incontro è stato organizzato su iniziativa del dipartimento Cultura della lega cittadina dello Spi Cgil di Brindisi, in collaborazione con la Scuola di Formazione Antonino Caponnetto. Coinvolti come partner dell’evento lo Sip provinciale, l’Auser e il Liceo “Ettore Palumbo” di Brindisi dove, in mattinata, presso l’auditorium, il magistrato aveva incontrato gli studenti. Una giornata molto interessante in cui sono state affrontate importanti tematiche. Anna Consales