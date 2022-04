“GHOST”, LA FAVOLA D’AMORE AL VERDI

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andato in scena il musical “Ghost”, la romantica storia di Sam e Molly, adattata dallo sceneggiatore originale Bruce Joel Rubin, con la regia di Federico Bellone. Patrick Swayze e Demi Moore, gli indimenticabili interpreti del film, un successo incredibile, hanno sicuramente lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. Whoopi Goldberg, inoltre, vinse l’Oscar come migliore attrice non protagonista per la sua intensa interpretazione della sensitiva. Un altro Oscar fu assegnato a Bruce Joel Rubin per la sceneggiatura. Il film uscì il 13 luglio 1990 e, da allora, la storia dei due innamorati continua ad appassionare ed emozionare. Un film d’amore, un amore unico, che ha sicuramente fatto sognare. Un epilogo drammatico che ha commosso e fatto riflettere sull’intensità di un sentimento vero che va oltre la morte. Il musical ha ricalcato fedelmente la trama del film ed è riuscito a catturare il pubblico con scenografie molto particolari e con uno staff di artisti bravi e completamente calati nell’atmosfera romantica. Ovviamente, non poteva mancare la “canzone” di Ghost, “Unchained Melody”, che non può lasciare indifferenti. Passano gli anni ma la favola dei due innamorati non sarà mai fuori moda e “idem”, come risposta al “ti amo” di Molly, rimarrà per sempre nell’immaginario comune e si continuerà a sognare l’amore assoluto, eterno e bellissimo. Uno spettacolo molto entusiasmante e tanti sono stati gli applausi per gli interpreti. Il teatro continua nella sua rinascita dopo il lungo periodo buio ed è bello vedere tante persone di tutte le età, seppure in ottemperanza alle misure previste per contrastare la pandemia. Anna Consales