Una Brindisi notturna, battuta dalla pioggia, illuminata da una luce ambrata che accende le architetture del centro storico. Una barchetta di carta e un uomo dal cappello scuro sulle tracce di un enigma. Comincia così il cortometraggio di animazione realizzato da Mimmo Greco, con la scrittura di Roberto Romeo, per «Giallo e Nero di Puglia 2026».



Il cortometraggio è disponibile per visione e download all’indirizzo rebrand.ly/CortoGialloNero.



In poco più di sei minuti, Greco costruisce un racconto dalle atmosfere noir, con una cura pittorica dell’immagine che conferisce alla città il fascino di un’antica illustrazione. Le strade deserte, i dettagli architettonici, i chiaroscuri e la presenza costante dell’acqua accompagnano il procedere dell’indagine. Brindisi conserva la singolarità dei suoi luoghi, pur assumendo i contorni di una città immaginaria, nella quale ogni pietra trattiene una parte della storia.



Nel finale prende forma l’idea da cui nasce il cortometraggio: il legame tra il fluire delle acque del porto e la naturale vocazione del pensiero a muoversi, rinnovarsi, aprirsi al mondo. La città vive grazie all’acqua che entra nel suo porto, lo attraversa e torna al mare. Allo stesso modo, la mente si mantiene viva attraverso la circolazione dei pensieri, alimentata dalla lettura e dall’incontro con idee diverse dalle proprie. Nelle sequenze finali la geografia della città si sovrappone alle pagine di un libro aperto. L’enigma trova così la sua soluzione: è la lettura a sottrarre il pensiero all’immobilità e lo apre a nuove possibilità: «Un pensiero che si ferma diventa pietra. Un pensiero che viaggia diventa futuro».



Da questa idea prende forma il racconto cinematografico che accompagna «Giallo e Nero di Puglia», il concorso letterario promosso dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, in programma venerdì 27 e sabato 28 novembre, alle ore 19, nel Santa Spazio Culturale, nell’ex Convento di Santa Chiara. La prima serata avrà come protagoniste Gabriella Genisi e Barbara Perna, con i loro nuovi romanzi. Sabato sarà la volta dei tre finalisti del concorso dedicato ai romanzi editi: Daniele Bresciani, Romano De Marco e Rosa Teruzzi.



L‘ingresso a entrambe le serate è libero.