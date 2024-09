“Giallo e Nero di Puglia”, il festival dedicato al genere giallo-noir-thriller

Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuto un importante incontro, nell’ambito della seconda edizione del concorso nazionale “Giallo e Nero di Puglia”, dedicato al genere giallo-noir-thriller, organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, con il sostegno del Comune di Brindisi. L’incontro, moderato da Regina Cesta, ha visto la partecipazione del Sindaco Giuseppe Marchionna, scrittore e appassionato del genere, e, come ospiti della serata, tre autori: Gabriella Genisi, Giuliano Pasini e Valeria Corciolani. La Genisi, nota per il personaggio di Lolita Lobosco, ha presentato il suo nuovo romanzo:”Giochi di ruolo”. Pasini ha presentato:”L’estate dei morti”, finalista al “Premio Dora Nera 2024″ e la Corciolani che ha presentato:”Di rosso e di luce”. Tre romanzi sostanzialmente diversi tra loro, ma che consentono di esplorare e approfondire un genere che sta conquistando un pubblico sempre più numeroso. Un’occasione imperdibile per la nostra regione che, spesso, viene scelta come location per tante fiction del genere e, quindi, sede ideale per un Festival noir. Un evento che, sicuramente, riesce a promuovere l’importanza della lettura, un Festival aperto a tutti i generi del noir e tante sono state le candidature. Brindisi è una città che è dotata di strutture dove si sviluppano varie attività culturali e, quindi, ospitare un festival così importante, con ospiti prestigiosi, è il modo giusto per promuovere una maggiore crescita del territorio. Un evento importante anche in vista della candidatura di Brindisi a Capitale Italiana della Cultura 2027. Al termine dell’incontro, si è tenuto il tradizionale firmacopie curato da “Giunti al Punto”- Le Colonne Brindisi. Anna Consales