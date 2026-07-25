Gianfranco Perri e Anna Consales ospiti di Marco Greco, RadiazioniCult Musica Poesia Resistenza, Ciccio Riccio



Venerdì 24 luglio, presso Ciccio Riccio, Gianfranco Perri e Anna Consales sono stati ospiti di una puntata di #RadiazioniCult. Marco Greco ha dialogato con Gianfranco Perri per approfondire il suo libro “Ruggero Flores da Brindisi. Templare, corsaro e ammiraglio”. Domenica 19 luglio il libro è stato premiato per la Sezione Saggistica della XXII Edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Mesagne”. Un riconoscimento prestigioso per Gianfranco, ingegnere, professore, storico, ma, soprattutto, profondamente appassionato della storia della sua Brindisi. Anche se vive a Miami e gira il mondo, appena può torna nella sua città a cui ha dedicato tanti libri. Il libro premiato a Mesagne narra la storia di Ruggero Flores che, benché sia uno dei personaggi brindisini più celebri a livello internazionale, è stato a lungo meno valorizzato rispetto ad altri illustri concittadini. Probabilmente ha inciso il fatto che la sua vita fu avventurosa e controversa: Templare, corsaro, mercenario e protagonista di guerre lontane dalla Puglia. Solo negli ultimi anni, grazie a studiosi come Gianfranco Perri gli è stato restituito il ruolo che merita nella storia della città. Marco Greco, con le sue domande, è riuscito a fare emergere i particolari più entusiasmanti della vita di questo personaggio straordinariamente intelligente, coraggioso e ambizioso, un grande comandante militare e un eccellente uomo di mare, ma anche un uomo pragmatico, disposto a usare la forza e la guerra per raggiungere i propri obiettivi. Anche la giornalista Anna Consales ha contribuito alla conversazione con spunti interessanti. Un sentito ringraziamento a Marco Greco per i suoi incontri veramente coinvolgenti e seguiti con molta partecipazione.