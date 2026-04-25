Gianfranco Perri e Anna Consales ospiti di Marco Greco, RadiazioniCult Musica Poesia Resistenza, Ciccio Riccio



Venerdì 24 aprile, presso Ciccio Riccio, Anna Consales e Gianfranco Perri sono stati ospiti della venticinquesima puntata di #RadiazioniCult. Marco Greco ha dialogato con i due autori, in occasione della pubblicazione del libro:”Un caffè in libreria…” che sarà presentato, per la prima volta, mercoledì 29 aprile, alle ore 17.30, presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi. Marco Greco ha saputo focalizzare i tratti più entusiasmanti del libro che è una vera e propria intervista a Gianfranco, un cittadino del mondo che ama incondizionatamente la sua Brindisi. Un sentito ringraziamento a Marco Greco per le sue trasmissioni interessanti e seguite con molta partecipazione.