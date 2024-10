Presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, Ex Convento delle Scuole Pie, il prof. Gianfranco Perri ha presentato il suo libro:”Ruggero Flores da Brindisi, templare, corsaro e ammiraglio”. Un nuovo prestigioso appuntamento autunnale della Rassegna”Pagine Erranti”, in collaborazione con: la “Società di Storia Patria per la Puglia- sezione di Brindisi”, la “Fondazione Tonino Di Giulio” e “Brindisi città che legge”. Il libro racconta la vita straordinaria di Ruggero Flores, un personaggio storico nato a Brindisi nel 1267. Ruggero, vissuto tra il XIII il XIV secolo, descritto come templare, corsaro e ammiraglio, è, effettivamente, una figura avvolta nel mistero, ma che ha avuto un impatto significativo sulla storia del Mediterraneo. Il libro riesce a restituire visibilità e dignità ad una figura poco conosciuta, persino nella sua città natale, nonostante il suo ruolo fondamentale nella difesa contro l’avanzata turca. Il libro non solo affronta i fatti storici legati alla vita di Ruggero, ma esplora anche le leggende e i miti che circondano questa affascinante figura. Gianfranco Perri ha approfondito questa figura con informazioni inedite che riescono a rivelare tutto quello che c’è da sapere su un uomo importante, riuscendo, così, a restituire il giusto valore a una figura storica che, assolutamente, merita attenzione. Il numeroso pubblico presente ha seguito con attenzione e partecipazione e non sono mancate alcune domande che hanno consentito di rivelare altri particolari del libro che si prospetta interessante e coinvolgente. La giornalista Anna Consales ha introdotto la serata con alcuni cenni riguardanti il libro e note biografiche sull’autore, la prof.ssa Raffaella Argentieri, Presidente “Fondazione Tonino Di Giulio”, e il prof. Giacomo Carito, Presidente “Società di Storia Patria per la Puglia- sez. di Brindisi e socio di “Brindisi e le Antiche Strade”, che hanno dialogato con Gianfranco Perri. Saluti e ringraziamenti per Rosy Barretta e Antonio Melcore, assenti per un impegno improrogabile. Prima dell’inizio dell’interessante conversazione, inoltre, è stato letto un comunicato del prof. Gennaro Tedesco, ricercatore di storia bizantina, che ha scritto l’Appendice del libro su Ruggero Flores, impossibilitato a presenziare alla presentazione. Al termine, il prof. Gianfranco Perri, che ha ricevuto, a Bari, nel 2009, il Premio Internazionale “Pugliesi nel mondo” e che, inoltre, nel 2010, è stato incluso tra i “Pugliesi illustri nel mondo” dall’Università degli Studi di Foggia, ha tenuto il firmacopie del suo libro che, in tanti, hanno deciso di acquistare. Una serata veramente interessante con un autore che ha, letteralmente, affascinato il pubblico.