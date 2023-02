GIANFRANCO PEZZUTO RICONFERMATO PRESIDENTE DEI CUOCHI DI BRINDISI

Nella splendida cornice delle Cantine Paolo Leo si è tenuta l’Assemblea provinciale Cuochi Brindisi.

Riconfermato Presidente dell’associazione lo Chef della sala ricevimenti “Il parco dei pini” di Mesagne Gianfranco Pezzuto, di Cellino San Marco, da sempre impegnato in attività di formazione e solidarietà.

Alla vicepresidenza due pasticceri del territorio brindisino, Luca Chiriacó e Tonio Barba.

Consiglieri il docente dell’ Istituto Alberghiero Sandro Pertini Brindisi Salvatore Ugenti, il docente dell’I.I.S.S. C. Agostinelli di Ceglie Messapica Ivan Barletta, lo chef Cosimo Leo e il neo eletto chef Marcello Perrone.

Assegnate anche le cariche di Presidente Onorario allo chef Giovanni Uggenti e allo chef pasticcere Gianni Bellanova che con la loro trentennale esperienza apporteranno un prezioso contributo alla crescita dell’associazione.

Per il compartimento Lady Chef riconfermata per il secondo mandato Antonella Ricciolo, brindisina di adozione.

Molteplici le attività in programma per i prossimi quattro anni, sia per i professionisti del settore ma soprattutto per gli allievi con la previsione di un protocollo di intesa fra l’associazione e gli istituti alberghieri della provincia.

Grande attenzione alla formazione per colmare la carenza di personale qualificato all’interno delle strutture ricettive e molteplici le attività solidali in accordo con enti del terzo settore e diverse cooperative sociali.

Previste anche attività di sostegno e promozione dei prodotti tipici del territorio Brindisino.

Un ringraziamento speciale agli sponsor dell’associazione cuochi Brindisi che sono presenti al fianco dell’associazione e di tutti gli associati in ogni occasione.