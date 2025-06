Gianluca Fischetto nuovo Presidente della Lega Navale di Brindisi

I soci della sezione brindisina della Lega Navale Italiana di Brindisi hanno scelto il nuovo presidente: si tratta dell’ingegner Gianluca Fischetto, socio da vent’anni della stessa LNI e velista di lungo corso. Nel corso delle elezioni tenute sabato 21 giugno 2025, Fischetto ha ottenuto 285 voti contro i 144 dell’altro candidato alla presidenza, Fabrizio Maltinti (ufficiale superiore, a riposo, della Marina Militare). I votanti sono stati 436 su 696 aventi diritto. Il nuovo Consiglio direttivo è composto da Franco Ancona, Davide Piazzo, Riccardo Gismondi, Maria Giovanna Natali, Teodoro Nicolazzo, Francesco Leoci, Antonella Cafaro, Teodoro Martinesi (consiglieri supplenti: Piero De Vita, Fabio Castrignano ed Edoardo Caliandro).

Revisori dei conti sono Nicola Frugis (189 voti), Fabio Leoci (135) e Pier Paolo Capoccia (132). I probiviri sono Nicola Gorgoni (169 voti), Davide Pais (152) e Andrea Colella (121).

Tra gli obiettivi prioritari del neo presidente, come evidenziato nella relazione programmatica: pianificare, affrontare e risolvere in via definitiva il problema della gestione dei rifiuti; miglioramento dell’infrastruttura da realizzare senza costi per i soci; miglioramento dei servizi; sviluppo degli obiettivi dello statuto. Obiettivi a medio termine: acquisire la concessione ventennale dell’area demaniale e della sede; acquisire l’Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione; avviare un protocollo di intesa con la Marina Militare e la Lega Navale Italiana per essere polo logistico nazionale.

LA SCHEDA DEL NUOVO PRESIDENTE

Gianluca Fischetto è un ingegnere ed è direttore tecnico di una società di Ingegneria che opera in campo civile e industriale, anche nella realizzazione e gestione di porti e infrastrutture portuali. Ha collaborato negli anni alla costruzione, all’ammodernamento e all’ampliamento della sede LNI. Socio della Lega Navale di Brindisi da più di 20 anni, già consigliere, segretario e responsabile del Gruppo Sportivo della sezione di Brindisi in precedenti amministrazioni. Rappresenta la Lega Navale Italina di Brindisi in molte manifestazioni e competizioni veliche nazionali e internazionali.