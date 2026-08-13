Gianluca Quarta: “Caos traffico e sicurezza a Rischio: ennesimo blocco sulla via per San Vito a causa di “Transenne Fantasma”

È necessario denunciare con fermezza l’inerzia del Comune di Brindisi di fronte a una situazione di pericolo e grave disservizio che si protrae ormai da giorni sulla Via Provinciale per San Vito.

La situazione documentata dall’immagine allegata rappresenta l’ennesima istantanea di una condizione intollerabile che si verifica quotidianamente su una delle arterie più trafficate della città. Ancora una volta, un autobus urbano di notevoli dimensioni si è trovato bloccato a causa di transenne stradali posizionate in mezzo alla strada che impediscono fisicamente lo spazio di manovra necessario al transito del mezzo.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: traffico completamente paralizzato e autisti costretti a scendere dal proprio veicolo per spostare manualmente gli ostacoli, in una scena surreale che mette a repentaglio la sicurezza del personale di bordo e di tutti gli automobilisti in transito.

“Non è possibile che in una città che si definisce civile si debba assistere a scene del genere”,

dichiara Gianluca Quarta. “Il problema non risiede nel singolo episodio, ma nella reiterazione di una criticità nota da giorni. Nonostante le evidenti difficoltà per la cittadinanza, il Comune di Brindisi non ha ancora provveduto a rimuovere o a sistemare il manto stradale, abbandonando come spesso accade, una segnaletica temporanea che di fatto blocca una via fondamentale”.

La Via per San Vito viene percorsa ogni giorno da centinaia di veicoli e mezzi pubblici. Lasciare che una limitazione alla viabilità rimanga incustodita e irrisolta per giorni, trasformando la viabilità in un vero e proprio collo di bottiglia per i mezzi pesanti, testimonia una grave disattenzione dell’amministrazione comunale verso le esigenze primarie di sicurezza e mobilità urbana.

Rivolgo pertanto un appello urgente all’amministrazione affinché chiarisca le seguenti questioni:

Per quale motivo la segnaletica è stata lasciata sul posto per giorni senza alcun intervento risolutivo?

A chi imputare la responsabilità di questo palese stato di pericolo e dei disagi arrecati a lavoratori e cittadini?

“Il Comune di Brindisi ha il dovere inderogabile di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”, conclude Quarta. “Si richiede un intervento tempestivo per la rimozione delle transenne e ripristino del manto stradale

per una gestione responsabile della viabilità, affinché simili episodi non abbiano più a ripetersi”.

Gianluca Quarta