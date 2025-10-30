Gianluca Quarta (Fi) – Spostamento pista ciclabile di via Aldo Moro: grazie all’On. D’Attis

Sono felice che sia iniziata la fase di smontaggio della pista ciclabile di via Aldo Moro, un’opera che avevo fortemente criticato durante la precedente amministrazione.

Desidero ringraziare l’onorevole D’Attis per il suo impegno e la sua determinazione nel portare avanti questa questione. La sua intermediazione con il Ministero dell’Ambiente è stata fondamentale per raggiungere un accordo che permettesse di trasferire la pista ciclabile in una posizione più idonea.

Durante la mia gestione dei Lavori Pubblici, insieme al Dirigente, abbiamo lavorato per trovare una soluzione che soddisfacesse le esigenze della città. La proposta di trasferire la pista ciclabile come collegamento tra il quartiere La Rosa ed il centro è stata apprezzata dal Ministero durante un incontro tenutosi in ns presenza a Roma e oggi diventa realtà.

Vorrei ringraziare anche l’attuale assessore Elmo per aver continuato a portare avanti il progetto e aver reso possibili i risultati che a breve saranno sono sotto gli occhi di tutti.

Dott. Gianluca Quarta

Ex Ass. L.L.P.P.

Forza Italia Brindisi