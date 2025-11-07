Gianluca Quarta (Fi) – Un risultato importante per Brindisi. 37 milioni di euro per il nuovo quartiere sportivo-commerciale

Sono estremamente soddisfatto per l’approvazione del finanziamento di 37 milioni di euro per la realizzazione del nuovo quartiere sportivo-commerciale nel “vuoto urbano” tra Sant’Elia e La Rosa a Brindisi. Questo progetto rappresenta un importante passo avanti per la città e la regione, e sono convinto che porterà benefici concreti ai cittadini e alla comunità locale.

Il nuovo quartiere sarà un vero e proprio polo di attrazione per la città, con la creazione di nuove infrastrutture sportive, commerciali e di servizi. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo stadio comunale, completo di servizi e infrastrutture della viabilità, nonché di un complesso sportivo e impiantistico di nuova generazione. L’obiettivo è quello di creare un parco contemporaneo integrato con attrezzature sportive che possa stabilire nuove connessioni tra il quartiere Sant’Elia e la frazione La Rosa.

Desidero ringraziare il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani, l’onorevole Mauro D’Attis, i parlamentari Andrea Caroppo e Vito De Palma per la loro continua attenzione al nostro territorio, senza dei quali questo importante traguardo non sarebbe stato raggiunto.

Dott. Gianluca Quarta

Forza Italia