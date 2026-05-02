Gianluigi Cosi ha presentato il suo libro “45 giri di poesia” al Verdi per la Giornata Internazionale del Jazz

La Giornata Internazionale del Jazz ha visto il foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi trasformato in un ambiente vivace, con tante persone che hanno voluto condividere le entusiasmanti attività organizzate. Tra gli appuntamenti proposti dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, grande partecipazione per la presentazione del nuovo libro del cantautore e poeta brindisino Gianluigi Cosi:”45 giri di poesia-Canzone che viene, canzone che va”. Ha dialogato con l’autore Maddalena Tulanti, giornalista e consigliera d’amministrazione di Puglia Culture. Hanno partecipato all’incontro, il giornalista e conduttore radiofonico Mimmo Saponaro e Pino Romanelli, autore, scrittore e produttore. Gianluigi ha proposto dal vivo alcuni brani, accompagnato alla chitarra da Fabio Masi, trasformando la presentazione in un piccolo concerto molto apprezzato dai presenti. Il libro è una raccolta di poesie scritte come omaggio alla musica d’autore italiana. Ogni componimento è ispirato a un brano, con il QR code, che ha fatto la storia, da De Andrè a Battisti, Zucchero, Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Franco Califano, Riccardo Cocciante, Giorgio Gaber e tanti altri. Un’opera che unisce due anime della cultura italiana, la musica e la poesia. La prefazione porta la firma di Carmelo Grassi, direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi:”45 giri di poesia è un invito. A riascoltare con attenzione. A rileggere con lentezza. A non archiviare mai ciò che ci ha emozionato. Perché la bellezza, come la musica, come la poesia, non ha bisogno di molto per rivelarsi: le basta una scintilla. Un frammento. Una parola giusta al momento giusto. E Gianluigi Cosi, in queste pagine, ha saputo ritrovarla”. La presentazione del libro di Gianluigi, durante le celebrazioni in occasione della Giornata Internazionale del Jazz, significa ricordare che Brindisi ha una sua voce nell’iter che lega vinile, parola e musica dal vivo. Un libro che è un vero e proprio viaggio musicale “attraverso le poesie e le canzoni, attraverso una chitarra o un piano, attraverso le parole e le emozioni. La canzone scappa via la poesia si aggrappa al cuore e rimane lì sospesa…”. Un bel libro, un valido contributo per una Giornata così importante. Anna Consales