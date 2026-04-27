Gianni Morandi e i 60 anni di “C’era un ragazzo”. Concerto a Ostuni

Gianni Morandi torna a cantare sotto le stelle e sceglie anche Ostuni per festeggiare una canzone che, da sessant’anni, attraversa il tempo e continua a parlare a tutte le generazioni. Nel pieno del successo del tour nei palasport, che si avvia alla conclusione con le ultime date in calendario, Gianni Morandi annuncia la nuova leg estiva “C’era un ragazzo Estate 2026”, la tournée prodotta da Trident Music che lo vedrà protagonista di nuovi appuntamenti a cielo aperto in tutta Italia.

Tra le tappe più attese c’è quella di Ostuni, in programma sabato 12 settembre all’Arena Bianca (Foro Boario). Il concerto avrà inizio alle ore 21.00. L’organizzazione è a cura di Aurora Eventi di Livio Iaia. I biglietti saranno disponibili online sui circuiti TicketOne e Ticketmaster e nei punti vendita accreditati a partire dalle ore 14.00 di martedì 28 aprile.

L’appuntamento pugliese si inserisce in un tour dal forte valore simbolico, pensato per celebrare i 60 anni di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, brano scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini. Una canzone entrata nella memoria collettiva, capace di raccontare un’epoca e, allo stesso tempo, di restare sorprendentemente attuale. Un pezzo che ha segnato in modo profondo il percorso artistico di Morandi e che ancora oggi rappresenta uno dei momenti più intensi e riconoscibili della sua carriera. Sul palco dell’Arena Bianca, nello scenario del Foro Boario di Ostuni, Morandi porterà uno spettacolo costruito come un grande abbraccio al pubblico: un viaggio tra i brani che hanno fatto la storia della musica italiana e le pagine più recenti del suo repertorio. Non mancheranno i classici che continuano a essere cantati e tramandati di generazione in generazione, insieme al nuovo singolo “Monghidoro”, scritto per lui da Lorenzo Jovanotti e pubblicato il 3 aprile per Epic Records/Sony Music Italy.

Ad accompagnare l’artista una superband diretta dal Maestro Luca Colombo, formazione che darà nuova energia agli arrangiamenti e arricchirà ogni brano con talento e intensità. Un concerto pensato per cantare, ricordare, emozionarsi e ritrovarsi davanti a un repertorio che appartiene alla storia personale di milioni di italiani.

Dopo il calore dei palasport, Gianni Morandi sceglie quindi la dimensione aperta e luminosa dell’estate per continuare il suo dialogo con il pubblico. La tappa di Ostuni promette di essere uno degli appuntamenti clou della stagione musicale pugliese: una serata speciale, in una città simbolo della Puglia, per festeggiare un artista che continua a rinnovarsi e una canzone che non ha mai smesso di camminare accanto al Paese.

Radio Italia solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour.