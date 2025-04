Giardino di Melissa – Iniziati i lavori per i marciapiedi ed i cordoli

La Brindisi Multiservizi comunica che sono iniziati oggi i lavori di ristrutturazione e ripristino del “Giardino di Melissa” nei pressi dell’Istituto “Morvillo-Falcone” a valle dell’intesa tra Comune di Brindisi e Ance Brindisi volto al recupero e valorizzazione di spazi verdi della città.

L’intervento, che sarà terminato entro il 19 maggio anniversario della tragedia in cui perse la vita la studentessa Melissa Bassi, prevede un intervento di ripristino di cordoli e marciapiedi all’esito del quale l’Ance, in virtù di un accordo sottoscritto con il Comune di Brindisi, donerà alla città giostrine per bambini ed elementi di arredo, compresi pavimentazione e appositi tappeti da collocare davanti ai giochi per i più piccoli.

Il valore simbolico che il Giardino di Melissa ha assunto per la città di Brindisi, come presidio di legalità e memoria, ci rende orgogliosi di partecipare alla sua rinascita in un momento storico in cui anche la nostra azienda è impegnata in un, altrettanto impegnativo, lavoro di “rinascita”.