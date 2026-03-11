Gigafactory a Brindisi – D’Attis (Fi): “Tra programma di riconversione industriale e Zes unica siamo sulla strada giusta”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Per Brindisi è un momento importantissimo, si sta scrivendo davvero il futuro della città: accanto agli investimenti derivanti dalla norma D’Attis-Battilocchio per la conversione industriale, c’è la Zes unica che ha messo il turbo anche al progetto di una gigafactory ENI dedicata alla produzione di batterie al litio. Un investimento da decine di milioni di euro, che produrrà economia e posti di lavoro. Il connubio tra norma sulla riconversione e Zes sta attirando tantissimi nuovi investimenti a conferma del fatto che abbiamo intrapreso la strada giusta: le imprese chiedono iter autorizzativi celeri, tempi certi e norme chiare”.