GIGAFACTORY DI ENI A BRINDISI, D’ATTIS (FI): “PRODURRÀ SVILUPPO E OCCUPAZIONE, MA ANCHE LA NASCITA DI UNA FILIERA PRODUTTIVA”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Una scelta che darà sviluppo e strutturerà un solido percorso di crescita per il territorio: ritengo che non ci sia ancora una vera consapevolezza del rilievo dell’investimento di Eni a Brindisi per la gigafactory. Circa un miliardo di euro impiegati per l’insediamento di un’industria italiana per la produzione di batterie di accumulo. Non è un valore solo per Brindisi, ma per tutto il segmento industriale del nostro Paese: il polo determinerà la nascita di una filiera produttiva. Tanto vero che il Governo ha istituito il distretto di accelerazione industriale Brindisi-Taranto. Si tratta, evidentemente, di un investimento di ampio respiro che avrà riverberi su tutta l’economia e l’occupazione. Sono sicuro che a breve, tra la Gigafactory e gli altri investimenti su Brindisi grazie alla norma D’Attis-Battilocchio, la provincia di Brindisi e tutta la Puglia potranno iniziare a vedere i frutti di un lavoro serio che si sta portando avanti. Certo, c’è ancora molto da fare, ma siamo sulla strada giusta”.