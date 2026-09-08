Gigafactory, Futuro Nazionale: “Il Sindaco ha ascoltato il nostro appello, Ora Eni venga in Comune”

Futuro Nazionale esprime soddisfazione perché il Sindaco ha ascoltato il nostro appello e ha contattato ENI per avere rassicurazioni sul futuro della gigafactory.

È un primo passo che apprezziamo, ma ora occorre essere consequenziali. Le rassicurazioni telefoniche non sono sufficienti quando in gioco ci sono il futuro industriale di Brindisi, il lavoro e le prospettive di un intero territorio.

Per questo chiediamo al Sindaco di convocare ENI a Palazzo di Città, affinché l’azienda venga a Brindisi e rassicuri direttamente e pubblicamente la città.

Se il progetto è confermato e l’investimento resta strategico, ENI chiarisca tempi, garanzie e impegni concreti.

Brindisi non ha bisogno di altre promesse, ma di certezze.

Bene il primo passo del Sindaco. Ora si faccia il secondo: ENI venga in Comune. La prima pietra deve diventare una fabbrica.

Gruppo consiliare Futuro Nazionale – Comune di Brindisi