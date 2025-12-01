Gilda Pagnozzi porta “Scappare” alla fiera Più Libri Più Liberi

Firmacopie il 6 dicembre 2025 alle ore 16 – Stand E52, LuoghInteriori

La scrittrice brindisina Gilda Pagnozzi partecipa a Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria in programma dal 4 all’8 dicembre 2025 alla Nuvola di Roma EUR.

Il 6 dicembre alle ore 16, allo stand E52 della casa editrice LuoghInteriori, incontrerà i lettori per il firmacopie del suo romanzo Scappare, pubblicato il 18 luglio 2025 e già accolto da un pubblico in crescita in tutta Italia.

Scappare è una storia che nasce dal mare di Brindisi e si muove tra domande profonde sull’identità, sul coraggio e sulle scelte che segnano una vita.

Il romanzo intreccia un legame sottile tra l’autrice, la protagonista e Roma, città che nella narrazione diventa un passaggio necessario: una ferita che insegna, un luogo che si lascia e a cui si torna, una soglia da attraversare per capire chi si è davvero.

Questa presenza alla fiera rappresenta per Gilda Pagnozzi – docente di discipline audiovisive e professionista della comunicazione – il primo incontro nazionale con i lettori: un momento di scambio autentico, che trasforma una storia nata in silenzio in una conversazione viva.

L’appuntamento è aperto a tutti i visitatori della fiera.