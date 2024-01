“Ginger & Fred” al Verdi di Brindisi

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andato in scena lo spettacolo “Ginger & Fred”, una riproposizione teatrale di un film del 1986 diretto da Federico Fellini, con Giulietta Masina e Marcello Mastroianni. La performance vede Monica Guerritore nelle vesti di attrice protagonista, regista e adattatrice. È la storia di una coppia di sessantenni, Amelia Bonetti e Pippo Botticella, in arte Ginger e Fred, che vengono invitati ad esibirsi in una trasmissione televisiva per la serata di Natale. In gioventù avevano raggiunto un certo successo ballando il tip-tap ed erano felici di potersi esibire nuovamente. Il contesto televiso, però, è completamente cambiato e capiranno che al centro della scena non saranno loro, ma, piuttosto, la figura del presentatore e la pubblicità. Durante la loro performance si verifica un blackout e Fred vorrebbe andare via perché ritiene, giustamente, che la loro presenza in quel programma è probabilmente inutile. La luce, però, ritorna e i due sono costretti a riprendere il numero, al termine del quale riceveranno soltanto un tiepido applauso. Una scenografia minimalista, gran parte dello spettacolo al buio quasi totale, tutto ha contribuito a creare un’atmosfera particolare con alcune scene al limite del paradossale. Una vera e propria denuncia dell’appiattimento culturale che la televisione, soprattutto quella privata, ha creato nel corso degli ultimi decenni, mettendo in scena spettacoli privi di contenuti. Monica Guerritore e Massimiliano Vado, che ha sostituito Pietro Bontempo, in convalescenza per un incidente, con un cast di attori coinvolgenti, hanno dato vita ad uno spettacolo divertente e, a tratti, malinconico e tanti sono stati gli applausi. Anna Consales