GINNASTICA ARTISTICA – ZAMMILLO 3^ NEL CAMPIONATO ITALIANO

Ottime notizie da Ravenna dove ieri al Pala De Andrè si è disputata la seconda prova del campionato Italiano di serie A1 di Ginnastica Artistica Maschile e Femmine dove la squadra Giovanile Ancona dov’è in prestito il ginnasta della asd La Rosa Brindisi Christian Zammillo si è piazzata al 3º Posto confermando il risultato della prima prova.

Christian si è presentato su ben 5 attrezzi (cavallo con Maniglie,Anelli, Volteggio, Sbarra e Corpo Libero) Questa volta sono tre ipunteggi rientrati nella classifica finale, Cavallo con maniglie,Volteggio e Sbarra contribuendo al risultato finale.

Il presidente Daniel De Mitri dichiara che questo è un risultato dialtissimo valore per il ragazzo ma anche per tutta la società essendol’unico ginnasta Pugliese a disputare un campionato di serie A1 dialtissimo calibro dove si è confrontato con ginnasti olimpionici.

In oltre il presidente fa i complimenti a Christian Zammillo e al suoAllenatore Luigi Spagnolo a tutto lo Staff Tecnico della SocietàGinnastica La Rosa e alla squadra Giovanile Ancona.

La prossima tappa sarà il 5/6 Maggio proprio ad Ancona.