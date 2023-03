GINNASTICA RITMICA: DOMANI A BRINDISI LA FASE PROVINCIALE DEI CAMPIONATI CSI 2023

Sarà il Pala Da Vinci a fare da scenario, domani, domenica 12 marzo, alla fase provinciale dei Campionati Nazionali CSI di Ginnastica Ritmica.

L’evento, organizzato dal Comitato Provinciale di Brindisi del Centro Sportivo Italiano, con il patrocinio della Città di Brindisi e con l’apporto tecnico organizzativo della società sportiva che ci ospiita, l’ASD Relevè di Brindisi, vedrà in pedana circa un centinaio di ginnaste che gareggeranno per conquistare il titolo di Campione Provinciale per qualificarsi alla fase regionale che si terrà il 16 Aprile e mettere un piede sulla pedana dei Campionati Nazionali che si terranno dal dal 8 al 14 maggio a Lignano Sabbiadoro.

Durante la giornata saranno anche illustrate diverse attività svolte nella città di Brindisi grazie al progetto “CSI in movimento 2022” finanziato dalla Regione Puglia – Assessorato allo Sport con il P.O. 2022 Avviso A-D.