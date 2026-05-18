Ginnastica Temese Brindisi. I complimenti di Quarta



Roberto Quarta, Consigliere Comunale

Desidero esprimere, a nome personale e credo dell’intera comunità, le più vive congratulazioni alla Ginnastica Brindisi Temese per gli straordinari risultati ottenuti al Campionato Nazionale Assoluto di trampolino elastico, andato in scena presso il PalaSermig di Torino, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama nazionale della Federginnastica.

Le 20 medaglie conquistate rappresentano un traguardo di assoluto valore sportivo e umano, frutto di sacrificio, disciplina, passione e di un lavoro quotidiano svolto con grande serietà da atleti, tecnici e dirigenti. La Ginnastica Brindisi Temese ha dimostrato ancora una volta di essere una realtà d’eccellenza capace di portare alto il nome del nostro territorio in ambito nazionale.

Un plauso particolare va agli atleti che, nelle diverse categorie, hanno affrontato le gare con determinazione e spirito di squadra, distinguendosi nelle specialità del minitrampolino e del tumbling con prestazioni di altissimo livello. Dietro questi successi vi è anche il prezioso lavoro dei coach Ylenia e Thomas, che con professionalità, competenza e dedizione hanno accompagnato i ragazzi in un percorso di crescita sportiva e personale.

Desidero inoltre complimentarmi con il presidente Ennio per la guida appassionata e lungimirante della società, capace di creare un ambiente sano e stimolante nel quale i giovani possono coltivare talento, valori e senso di appartenenza.

Questi risultati non sono soltanto motivo di orgoglio per il mondo sportivo, ma rappresentano anche un messaggio positivo per tutta la comunità: lo sport continua a essere una straordinaria palestra di vita, capace di educare al sacrificio, al rispetto e alla condivisione.

Sono certo che questo importante successo sarà solo una nuova tappa di un percorso ancora ricco di soddisfazioni e traguardi prestigiosi. A tutta la Ginnastica Brindisi Temese rivolgo i migliori auguri per il futuro, con l’auspicio che possano continuare a regalarci emozioni e a rappresentare con onore il nostro territorio in tutta Italia.