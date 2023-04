Presso la Biblioteca Comunale Salvatore Morelli, Castello Dentice di Frasso di Carovigno, Gino Marchitelli ha presentato il suo libro:”In viaggio con il morto da Milano alla Puglia”. L’evento è stato organizzato dall’Associazione “Le Colonne” e da Vito Uggenti del Comitato Civico Cittadino di Volontariato Salvatore Morelli di Carovigno, con il Patrocinio del Comune di Carovigno. Ha introdotto e coordinato l’evento, Francesco Romano, Associazione “Le Colonne”. Un racconto intenso che fotografa in modo dissacrante l’Italia di oggi, “il doversi arrangiare per campare in tempi di covid, di guerra, di crisi economica, del disinteresse dei politici e dei governanti nei confronti della gente”. Una situazione paradossale che una famiglia sottoproletaria allargata si trova ad affrontare con uno stratagemma veramente incredibile. Dopo la morte del nonno, in sedia a rotelle da alcuni anni, i parenti decidono di “tenerlo in vita”, nascondendo il corpo, per continuare a percepire la pensione. Partono da Saint Julien, città nell’hinterland milanese, alla volta di Carovigno. Un lungo viaggio da Nord a Sud, tanti gli incontri con persone che rappresentano il degrado assoluto in cui versa l’Italia. Furbizia, corruzione, delinquenza, un’Italia bigotta che mostra il peggio. L’autore, originario di Carovigno, sceglie la sua terra per ambientare il racconto, un atto di riflessione e di accusa contro i potenti che schiacciano le vite degli altri senza farsi troppi problemi. Una storia satirica, ironica, irriverente e, a tratti, divertenti. Anna Consales