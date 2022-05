Presso la Feltrinelli Point di Brindisi, Gio Evan ha presentato il suo libro “Vivere a squarciagola”. Finalmente, dopo due anni di interruzione, a causa delle restrizioni per il covid, riprendono gli incontri in libreria, con tutte le emozioni che gli appuntamenti in presenza possono regalare. Gio Evan torna a Brindisi dopo essere approdato presso il Nuovo Teatro Verdi, lo scorso dicembre, con il suo tour teatrale “Abissale”. Il poeta dell’amore, uno scrittore interessante, particolarmente disarmante nella sua semplicità. Crede nell’amore che domina la sua vita, nell’autostima, importante per potere esprimere con convinzione le proprie idee. Gio è un artista eclettico: poeta, performer, comico, artista di strada e musicista. Dal 2008 inizia a pubblicare libri e, contemporaneamente, comincia ad esibirsi in vari concerti e i suoi album riscuotono molto successo. “Vivere a squarciagola” è il libro della sua vita che è riuscito a scrivere soltanto adesso che “ogni ricordo non fa effetto”. Un romanzo intenso tratto da una storia vera, in cui prosa e poesia si mescolano sapientemente. È la storia di Leon che decide di scappare in India senza soldi, senza scarpe, senza telefono, senza mamma e senza infanzia dietro. Ed è proprio il racconto dell’esperienza personale di Gio che, a soli 18 anni, era scappato in India con pochissimi soldi e tanta voglia di nuove esperienze. Un viaggio durato otto anni per poi tornare in Italia per dedicarsi all’arte. Gio Evan è riuscito a catturare l’attenzione di tutti i presenti con la sua ironia, il modo di raccontare le cose a volte quasi irriverente. Una serata particolare, una presentazione fuori dagli schemi con un artista che riesce a creare un’empatia assurda con i suoi fan. Anna Consales