GIO EVAN IN CONCERTO NEL NUOVO TEATRO VERDI

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è approdato Gio Evan con il suo tour teatrale “Abissale”. Gio Evan, il poeta dell’amore, uno scrittore interessante, particolarmente disarmante nella sua semplicità. Gio crede nell’amore che domina la sua vita, nell’autostima, importante per potere esprimere con convinzione le proprie idee. Gio è anche un cantante molto apprezzato e, nel corso della serata, ha proposto i brani contenuti nel suo nuovo album Mareducato, compreso il singolo Arnica, uscito il 12 marzo. Non solo canzoni, perché Gio è tanto altro, è filosofo, umorista, performer, artista di strada. Un artista poliedrico che così commenta:”Abissale è il nuovo invito a vivere di profondità in superficie e non di profonda superficialità”. Tante e interessanti le sue riflessioni che hanno dato vita a uno spettacolo particolarmente apprezzato dal pubblico che si è sentito coinvolto in un vero e proprio viaggio nel romantico mondo dell’artista. Gio si è soffermato sull’importanza di tornare ad affollare i teatri perché l’arte è assolutamente “necessaria”. Tanti mesi di chiusura hanno messo in ginocchio tutto il mondo della cultura, ma, con tenacia e tanti sforzi, la cultura non è mai andata del tutto in letargo. Gio ha incitato il pubblico ad esprimere le proprie sensazioni durante il concerto, tanti sono stati i commenti e, forse, la frase più bella, urlata da un ragazzo, è stata:”abbiamo bisogno di poeti!”. Tantissimi gli applausi e le richieste di bis. Anna Consales