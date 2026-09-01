Giochi del Mediterraneo 2026: Taranto fa festa, l’Italia del basket 3×3 vola in semifinale con entrambe le Nazionali

Un pomeriggio da incorniciare per i colori azzurri ai Giochi del Mediterraneo 2026. Sul campo di Taranto, l’Italia del basket 3×3 centra una straordinaria doppietta e stacca il pass per le semifinali sia nel torneo maschile che in quello femminile, infiammando il pubblico di casa al termine di due sfide intense e ricche di spunti tecnici.

La Nazionale femminile si regala il penultimo atto del torneo al termine di una battaglia vera contro un ostico Portogallo, piegato con il punteggio di 16-12. A tracciare la strada ci pensa subito N’Guessan, che apre le danze con una tripla e una penetrazione per il primo allungo sul 5-1. Le lusitane dimostrano però una grande solidità, ricucendo lo strappo fino al 7-6.

Nel momento più delicato del match, sale in cattedra la giocatrice più attesa: Amatori. Per la beniamina del pubblico, fiera rappresentante della Puglia, l’atmosfera di Taranto ha un sapore speciale. Spinta dal boato dei suoi corregionali, Amatori sfodera una prestazione tutta grinta e sacrificio, mettendosi completamente a disposizione delle compagne in ogni fase di gioco. È proprio lei a sbloccare l’impasse con una penetrazione mancina allo scadere dei 12″ e a firmare subito dopo i due tiri liberi del nuovo +4 azzurro. Una prova di leadership e cuore che le è valsa il premio come Atleta di Taranto, celebrata a fine gara dall’intero palazzetto.

Il Portogallo prova a rifarsi sotto con Bettencourt, sprecando anche il pallone del potenziale pareggio. È il segnale che fa ripartire lo show personale di N’Guessan: l’azzurra fa impazzire i tifosi tarantini prima colpendo dall’arco, poi inventando un canestro in allontanamento per il 14-10 e infine sigillando il match dalla lunetta dopo aver subito un fallo antisportivo. Il suo tabellino finale recita ben 10 punti, supportati dai preziosissimi 3 di Amatori, 2 di Ngamene e 1 di Bernardi.

Oggi le azzurre se la vedranno in semifinale contro la Francia, che ha liquidato la Turchia per 21-13. L’altro scontro per l’accesso alla finalissima vedrà di fronte la Spagna (20-8 alla Grecia) e Cipro (21-15 sulla Slovenia).