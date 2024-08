Giochi del Mediterraneo – Ass. Elmo: Affidata progettazione per lavori nella Cittadella dello sport di Masseriola

L’Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Brindisi Cosimo Elmo rende noto l’esito della gara per l’affIdamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per l’Adeguamento della viabilità a servizio della Cittadella dello sport di contrada Masseriola. Il tutto, rientra negli interventi per i Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno nel 2026.

Aggiudicatario dell’appalto – per un totale di euro 171.647,65 – è risultato “RTI Engineering srl – Fabers Impresa Culturale srl – Progettazione Strade Aeroporti srl”, con sede a Milano.

“E’ utile sottolineare – afferma l’Assessore Elmo – l’importanza di questo intervento attraverso cui Brindisi potrà vedere realizzata l’infrastrutturazione di un’area dove insistono impianti sportivi al servizio dell’intera città”.