GIOCHI DEL MEDITERRANEO – BUONE NOTIZIE PER BRINDISI

Il Sindaco Giuseppe Marchionna rende noto che nel pomeriggio odierno – accompagnato dal Vice Sindaco prof. Massimiliano Oggiano e dal Dirigente ai Lavori Pubblici arch. Fabio Lacinio – ha incontrato il Commissario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese.

Nel corso dell’incontro i rappresentanti del Comune di Brindisi hanno avanzato le proposte per gli investimenti in impianti sportivi da utilizzare nelle manifestazioni collegate ai Giochi del Mediterraneo del 2026 che si terranno anche a Brindisi.

In particolare è stato descritto il progetto di massima per la sistemazione dei sedimi stradali della zona Masseriola, comprensiva di parcheggi, illuminazione pubblica e altre utilities che sarà completata a servizio delle gare di pallacanestro e taekwondo che si terranno negli impianti già esistenti.

L’altro significativo progetto presentato consiste nella completa riqualificazione delle tribune dello stadio Fanuzzi, con la sostituzione delle vecchie gradinate e la copertura delle tribune, la riqualificazione del pre-campo e della relativa tribunetta, interventi sugli impianti e la produzione di energia da fotovoltaico. Lo stadio Fanuzzi è uno dei quattro campi di calcio ufficiali dei Giochi del Mediterraneo insieme a Taranto, Lecce e Francavilla Fontana.

Il Commissario Ferrarese ha preso atto con favore delle iniziative presentate dal Comune di Brindisi, invitando le strutture municipali a redigere velocemente i relativi DIP – Documenti di indirizzo alla Progettazione per accelerare in modo significativo la formulazione del nuovo Master Plan degli interventi finalizzati allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo 2026.