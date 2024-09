Giochi del Mediterraneo – Caroli (Fdi): Dopo Brindisi e Fasano anche Francavilla ospiterà le gare

“Impegno mantenuto! E, quindi, un sentito grazie ministri Abodi e Fitto e al commissario Ferrarese. Un grazie dovuto per dare rilevanza a una notizia che, forse, qualcuno nel centrosinistra vorrebbe far passare in sordina, dopo aver ululato alla luna e accusato il Governo di penalizzare la provincia di Brindisi in vista dei Giochi del Mediterraneo.

“Infatti, sia lo stadio sia il palazzetto dello sport di Francavilla Fontana saranno oggetti di un restyling messo nero su bianco con una convenzione firmata da Ferrarese e il sindaco De Nuzzo, che prevede 4,2 milioni di euro per la ristrutturazione del palazzetto e l’ampliamento dello stadio.

“Queste due strutture sportive si aggiungono a quelle dello stadio e del PalaPentassuglia di Brindisi e al palazzetto dello sport di Fasano per un totale di circa 13 milioni di euro che andranno a migliorare anche la viabilità.

“Ma nel centrosinistra tutto tace…”