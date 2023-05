GIOCHI DEL MEDITERRANEO, D’ATTIS (FI): “BENE COMMISSARIO, PER BRINDISI OPPORTUNITÀ PER PALAZZETTO DELLO SPORT. ORA PENSARE A NUOVO STADIO”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Il commissariamento dei Giochi del Mediterraneo è una buona notizia e quella di Massimo Ferrarese è sicuramente una figura in grado di affrontare le difficoltà amministrative, di progettazione e di realizzazione degli impianti sportivi. Perciò, non posso che condividere e apprezzare la decisione del governo che sarà presto ufficializzata e che segue la conversione in legge del Decreto per l’attuazione del PNRR proposto dal Ministro Fitto.

Si aprono ovviamente tanti scenari sugli interventi e credo che per le province di Taranto, Brindisi e Lecce le opportunità saranno tante.

Per Brindisi, i Giochi del Mediterraneo potrebbero avere uno straordinario significato: la realizzazione del Palazzetto dello Sport. Ma non solo: può essere l’occasione per iniziare a fare sul serio nella tanto attesa realizzazione del nuovo stadio. Sono questi i punti su cui verterà il nostro impegno”.