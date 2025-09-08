Giochi del Mediterraneo – Ferrarese: cantieri in regola con crono programma



In occasione della riunione con i Ministri, il Commissario Massimo Ferrarese ha anticipato la relazione dettagliata sull’andamento dei lavori per i Giochi del Mediterraneo. “È con grande soddisfazione,” ha affermato il Commissario Ferrarese, “che, da dicembre 2023 ad oggi, in venti mesi di lavoro, dopo aver completato tutte le progettazioni e le gare, e con i cantieri già avviati, la situazione è esattamente in linea con i cronoprogrammi stabiliti.”

Non solo sono già stati conclusi quattro interventi su quarantuno, ha aggiunto Ferrarese, ma prevediamo di completare trenta cantieri entro il mese di marzo. Per i cantieri più complessi, l’andamento dei lavori conferma la conclusione entro giugno, con l’obiettivo ambizioso di alcune imprese di terminare persino in anticipo.

Finora, ha concluso Massimo Ferrarese, abbiamo centrato completamente il nostro obiettivo e lavoreremo ininterrottamente per realizzare tutto come previsto.