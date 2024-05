Giochi del Mediterraneo – Ferrarese: risorse anche per impianti sportivi del Brindisino

Grazie ai Giochi del Mediterraneo ed alla presenza – in veste di commissario governativo – di Massimo Ferrarese, alcune strutture sportive della provincia di Brindisi potranno ottenere finanziamenti importanti. Al capoluogo sono stati destinati da Ferrarese dieci milioni di euro, di cui sei per lo stadio “Fanuzzi” e quattro per realizzare opere accessorie (parcheggi) del palasport. A Fasano, invece, giungeranno tre milioni di euro per il palasport, a Francavilla tre milioni di euro per lo stadio e tre per il palazzo dello sport. Un milione di euro, invece, sarà utilizzato per realizzare ad Oria un impianto sportivo per gli allenamenti delle squadre di calcio.

La notizia assume particolare rilevanza in considerazione del fatto che la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo del 2026 si svolgerà prevalentemente a Taranto e quindi non era in alcun modo scontato che qualcosa finisse anche all’impiantistica sportiva della provincia di Brindisi.

I finanziamenti destinati a Brindisi e Fasano sono già stati inseriti nel decreto sottoscritto dai ministri Fitto, Abodi e Giorgetti, mentre l’iter è ancora in corso per Francavilla e Oria, così come ha assicurato Ferrrarese ai sindaci Antonello De Nuzzo e Cosimo Ferretti, grazie soprattutto alle risorse aggiuntive stanziate dal Governo.

Adesso, pertanto, l’obiettivo è non perdere questa grande occasione. Da oggi in poi sarà una corsa contro il tempo ed i Comuni interessati dovranno farsi trovare pronti in ogni fase dell’iter burocratico e autorizzativo, così come nell’esecuzione delle opere.