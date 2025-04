Giochi del Mediterraneo. Il sindaco risponde stizzito al Commissario

Ora si attenderà’ ovviamente la controreplica del commissario ai Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese. E’ stata dura ma particolarmente motivata la risposta del sindaco Marchionna alla diffida ricevuta, in primis, per motivi di orari di ufficio, via stampa, in merito all’aggiudicatario e al all’inizio dei lavori di ammodernamento dello stadio Fanuzzi e dei lavori urbanistici nei pressi del PalaPentassuglia in contrada Masseriola. “Davvero resto basito – ha detto Marchionna in conferenza stampa – per questa ingiustificata e incomprensibile diffida del commissario Ferrarese, alla luce di un verbale condiviso, che non e’ cambiato, e ai vari atti amministrativi che confermano che siamo nei tempi. Si parla infatti di aprile come termine della parte amministrativa , e oggi e’ solo il 10 aprile. Tra l’altro oggi e’ stata pubblicata la determina di affidamento lavori per il Fanuzzi e in queste ore e’ pronta l’aggiudicazio e dei lavori per contrada Masseriola. Tutto nei tempi, visto che entro il 30 aprile, quindi entro 20 giorni, come accade normalmente, ci saranno le tappe di accertamenti dei requisiti dell’azienda vincitrice. Ancor di più, i lavori inizieranno come da cronoprogramma a giugno e entro un anno saranno conclusi, con collaudo compiuto”. Questo ha detto il sindaco, mostrando carte, documenti condivisi con la struttura commissariale, e soprattutto date. Dire che Marchionna e’ rimasto piccato per questa diffida e’ poco. “Eppure- ha concluso – fino a qualche giorno fa il rapporto tra noi era perfetto, con cambio telefonico di opinioni in tutta serenità. Ma a me ha dato fastidio che lo abbia saputo della diffida dalla stampa. La nota e’ arrivata in Conu e ad uffici chiusi, in serata. E io l’ho ricevuta ovviamente il giorno dopo, ma era gia’ pubblicata sui giornali”. Per inciso, i lavori per il Fanuzzi sono stati aggiudicati alla ditta Cantieri Generali di Casarano, per un totale di poco inferiore ai 3,5 milioni di euro. Sara’ rifatta la gradinata con adeguata copertura e tanti altri interventi. Con le economie eventuali, e questa e’ un’idea del sindaco, sarà’ realizzata una copertura con adeguato telo anti pioggia del terreno di gioco, anche perché’ lo stadio sarà’ utilizzato per spettacoli e concerti, con una capienza di 10 mila posti, compresi quelli sul terreno di gioco.