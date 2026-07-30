Giochi del Mediterraneo. Sopralluogo del Ministro Abodi nello stadio Fanuzzi

Sopralluigo questo pomeriggio presso lo stadio Fanuzzi di Brindisi, del ministro dello Sport Andrea Abodi, l’impianto di calcio inserito nel programma dei Giochi del Mediterraneo. Il ministro era accompagnato dall’on Mauro D’Attis, dal prefetto Guido Aprea, dal sindaco Giuseppe Marchionna e dal commissario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. Il ministro ha visitato la struttura ed è rimasto soddisfatto dei lavori interni allo stadio. Abodi, tra le altre cose, ha rilevato come queste strutture serviranno poi per scopi sportivi ma anche sociali per far avvicinare tanta gente alla pratica del calcio e di altri sport. Presenti anche i dirigenti e gli assessori competenti che hanno illustrato al ministro ogni aspetto tecnico. A seguire, c’è’ stata la visita al il Palazzetto dello Sport “Elio Pentassuglia”.







