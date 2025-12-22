Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, l’accoglienza della Fiamma il 31 dicembre

Il sogno dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 passa da Brindisi con la città e il suo territorio inseriti, grazie al passaggio della Fiamma Olimpica, in uno dei momenti più significativi del viaggio nazionale che anticipa l’appuntamento olimpico. Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, nelle scorse ore ha inviato una nota a Dirigenti scolastici e Presidenti e referenti delle Associazioni sportive e del Terzo Settore, informandoli che il 31 dicembre prossimo la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 attraverserà la città e tale passaggio costituisce “una grande occasione di partecipazione civica, coinvolgendo in modo attivo il mondo della scuola, dello sport e dell’associazionismo, affinché la Fiamma sia accolta da una comunità unita, visibile e rappresentativa dei valori di inclusione, impegno e condivisione”.

“Il percorso cittadino della staffetta prenderà avvio all’altezza di via Spalato, punto individuato come inizio ufficiale dell’accompagnamento dei tedofori in ambito urbano, per poi proseguire verso il centro della città e le principali direttrici previste dal programma”, si spiega nella nota. I tedofori potranno essere accompagnati lungo tutto il percorso cittadino ed è previsto un momento speciale di accoglienza della Fiamma presso la Scalinata Virgilio per scattare una foto ricordo con associazioni, scuole e comunità partecipanti.

Nel manifesto che annuncia l’evento, la Colonna romana ha come sfondo le cime innevate della Dolomiti bellunesi: non è una forzatura, ma è il fuoco dello sport che unisce in un abbraccio le vette olimpiche e la Colonna abbattendo le distanze e accendendo l’entusiasmo della comunità.