GIOCHI (USATI) DA DONARE AI BAMBINI PIU’ BISOGNOSI. INIZIATIVA DI “ARTISTIC…@…MENTE”

I brindisini potranno far trascorrere una Befana più felice a tanti bambini di famiglie bisognose. Il tutto, grazie ad una iniziativa promossa da “Artistic…@…mente” di Lucia De Matteis. In sostanza, nella giornate del 5 e 6 gennaio chiunque potrà donare giochi nuovi o usati (ma in buone condizioni) consegnandoli presso la sede di via Goito, 6 a Santa Chiara. I giochi, poi, potrannmo essere ritirati gratuitamente da bambini bisognosi.

L’iniziativa nasce in gemellaggio/collaborazione con “la finestra di Jacopo” .