“È per me una gioia sincera ospitare oggi, qui nell’Agorà del Consiglio regionale, la presentazione del progetto “Giochiamo senza barriere”. Il prossimo 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, quasi cento eventi accenderanno contemporaneamente le scuole e i palazzetti di tutta la Puglia. È un risultato straordinario, reso possibile dalla capillare rete sociale, umana e professionale dei Lions, che ancora una volta dimostrano quanto sia prezioso il loro servizio sui territori. Il Consiglio regionale sostiene con grande convinzione progetti di tale portata”.

Lo ha affermato il Presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli, intervenendo questa mattina nell’Agorà del Consiglio regionale della Puglia alla conferenza stampa di presentazione di “Giochiamo senza barriere”: giovedì 3 dicembre nelle scuole, nelle palestre, nei palazzetti di quasi 100 comuni pugliesi si svolgeranno attività sportive e ludiche, canti, balli e degustazioni di prodotti tipici locali che coinvolgeranno migliaia di persone. In ognuna delle manifestazioni sul territorio, sono previsti circa 200 partecipanti, di cui mediamente 100 bambini e 100 adulti, di ogni età e con abilità diverse.

Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere in Italia, che quest’anno ha varcato i confini nazionali: poche settimane fa è stato presentato come una delle migliori pratiche al Lions Europa Forum di Karlsruhe in Germania.

Antonio Giampietro, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità della Puglia ha dichiarato: “Sono particolarmente contento che i Lions abbiano scelto di celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità attraverso numerose iniziative diffuse sul territorio regionale. È un segnale importante che permette di diffondere capillarmente un messaggio di accoglienza, inclusione e valorizzazione di ogni persona, promuovendo una cultura dei diritti e della partecipazione”.

“Il progetto è nato in via sperimentale 8 anni fa a Gioia del Colle – ha spiegato il governatore Lions Puglia Giuseppe D’Aprile – è cresciuto nel tempo, trasformandosi in un fenomeno di grande partecipazione e coinvolgimento territoriale. Anno dopo anno, sempre più Lions Club, istituzioni, istituti scolastici e associazioni hanno condiviso e sostenuto questa iniziativa, contribuendo a diffondere una nuova cultura dell’inclusione attraverso il linguaggio universale del gioco. Lo spirito di Giochiamo senza Barriere è anche sensibilizzare non solo la comunità, ma anche pubbliche amministrazioni e mondo dell’impresa a promuovere e praticare con azioni concrete la cultura dell’inclusione”.

Alla presentazione erano presenti anche i vicegovernatori Lions Puglia Giovanni Sebastio e Antonio Di Stefano, una delegazione di soci e alcune scolaresche di Bari.