Gioia fa visita all’operatore ecologico di Ostuni infortunato: “Non è in pericolo di vita, ma le condizioni del capannone descritte dalla CGIL richiedono un intervento immediato”

Nota del consigliere regionale Tommaso Gioia (Prossima).

“Un sopralluogo umanamente e politicamente doveroso all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi per accertarsi di persona delle condizioni dell’operatore ecologico rimasto vittima di una brutta caduta all’alba di lunedì 9 novembre, all’interno del capannone di Via del Commercio a Ostuni, la struttura in cui stazionano i mezzi della società Bianco Ambiente. Mi sono recato nel nosocomio brindisino per portare la mia vicinanza al lavoratore e alla sua famiglia, accertando che l’uomo, pur non essendo fortunatamente in pericolo di vita, ha riportato traumi seri che richiederanno cure e tempo per essere superati.

La vicenda ha riacceso i riflettori sulle precarie condizioni di sicurezza all’interno della struttura di stazionamento dei veicoli, portate ufficialmente alla luce da una circostanziata lettera d’allarme firmata dal rappresentante della FP CGIL di Brindisi e indirizzata a tutti i responsabili della prevenzione.

Sono voluto andare di persona in ospedale per verificare le condizioni di questo lavoratore e sapere che non corre pericolo di vita è un grande sollievo, ma resta la gravità di un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche. La lettera inviata dal sindacato descrive un quadro sconcertante dei primi minuti dopo l’incidente, con i colleghi accorsi per prestare soccorso costretti a muoversi al buio con le torce dei propri telefoni cellulari. È inaccettabile che chi inizia il turno alle cinque del mattino per svolgere un servizio essenziale per la comunità debba muoversi nell’oscurità in un impianto dove stazionano e manovrano i mezzi aziendali.

Dall’articolata segnalazione del sindacato emerge una serie di criticità strutturali e organizzative che non possono più essere ignorate: cavi elettrici di ricarica dei veicoli adagiati direttamente sul pavimento lungo i passaggi pedonali, totale assenza di segnaletica e di illuminazione idonea sulla rampa d’accesso esterna, rifiuti metallici e fusti esausti abbandonati a terra che ostruiscono i percorsi di transito e un’evidente promiscuità tra le manovre dei veicoli e i passaggi pedonali. A questo si aggiunge la denuncia del forte degrado dei locali spogliatoio, privi delle adeguate condizioni igienico-sanitarie, di aerazione e di armadietti idonei a separare gli abiti da lavoro dai vestiti civili.

Le segnalazioni formali della FP CGIL mettono a nudo problemi non più rinviabili. Di fronte a rilievi così precisi non servono parole, ma un’inversione di rotta immediata e fatti concreti sul campo. Bisogna ripristinare ad horas i punti luce nel capannone, mettere in sicurezza le linee di ricarica dei mezzi elettrici, liberare le vie di transito e verificare che il Documento di Valutazione dei Rischi rispecchi le reali condizioni operative dell’impianto.

La tutela della salute e della dignità di chi lavora non è una concessione, ma un diritto. Senza segnali di cambiamento reale e riscontri pratici rispetto a quanto denunciato dal sindacato, sarò al fianco dei lavoratori per assicurare i requisiti minimi di sicurezza sul lavoro”.