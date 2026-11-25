In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in collaborazione con la Presidente del Club Hinner Wheel di Brindisi, Dott.ssa Silvana Mariano, il

“Comitato 10 febbraio”ha ricordato nel pomeriggio la figura di Norma Cossetto, fulgido esempio di attaccamento ai valori della Patria, ed inconsapevole vittima antesignana della violenza contro le donne. Martire innocente il cui sacrificio si inquadra nel più vasto dramma della pulizia etnica perpetrata dal dittatore jugoslavo Tito, sfociata in un odio etnico che portò ai massacri delle foibe e all’esodo di centinaia di migliaia di italiani. Una delle pagine più brutte, facenti parte di questa tragedia nazionale, è appunto quella che riguarda Norma Cossetto, giovane studentessa istriana sequestrata, violentata e torturata sino ad essere scaraventata ancora viva in una foiba, dove la malcapitata trovò la morte dopo una lunga agonia.

A Norma, conosciuta da tutti, che girava in bici le strade polverose dell’Istria per raccogliere informazioni per la sua tesi di laurea, fu conferito nel 1949 il titolo di Dottore ad honorem. Per ricordare il femminicidio di Norma, il Comitato 10 febbraio e l’Inner Wheel Club hanno installato alcuni anni fa una panchina, che fu posizionata in corso Umberto I° angolo via Conserva, con applicata una targhetta esplicativa con i loghi delle due associazioni proponenti. Un monito affinché più nessuna violenza sia perpetuata in nome dell’odio politico e/o razziale, tantomeno nei confronti delle donne.