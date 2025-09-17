“Giornata degli Internati” – Ci sarà un contributo delle scuole brindisine

Venerdì 19 settembre in occasione della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento durante la Seconda guerra mondiale” si svolgerà una cerimonia commemorativa presso il Salone di Rappresentanza della provincia, alle ore 10,30. L’evento, organizzato dalla Prefettura in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale e il Comune di Brindisi, vuole ricordare una triste pagina di Storia.

Il Liceo Artistico e Musicale “Simone-Durano” è stato invitato a presenziare con un contributo musicale degli studenti del Liceo Durano, guidati dai docenti Antonio Bagnato e Enrico Donateo. Saranno eseguiti per l’occasione gli Inni nazionali e Imagine di J. Lennon.

Il Liceo Artistico e il Liceo Classico parteciperanno, invece, con una delegazione di studenti, accompagnati dalle Prof.sse Sabrina Gorgoni e Chiara Romano.

L’evento rappresenta un momento di riflessione collettiva sulla memoria storica e sull’importanza di trasmettere alle nuove generazioni i valori di libertà, democrazia e rispetto della dignità umana. Ricordare il passato è un dovere civico e un atto di responsabilità verso il futuro.