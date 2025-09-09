Giornata dei Marinai, D’Attis (Fi): “ricordare a Brindisi i nostri eroi del mare è un grande onore”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Oggi ho partecipato alla cerimonia per la Giornata del Marinaio a Brindisi in cui è intervenuto come massima autorità il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago. Si tratta di un momento importante per la città che ha l’onore di ospitare il Monumento al Marinaio: inaugurato il 4 novembre 1933, fu eretto per rendere omaggio ai caduti in mare e all’interno della cripta sono custodite le lastre di marmo su cui sono incisi i nomi dei 6.850 marinai caduti in servizio dal 1860. Mi piace ricordare che questa giornata è stata istituita grazie anche al sostegno dell’on Giovanni Carbonella, brindisino, recentemente scomparso. Il mare per questa città significa molte cose e con tante di esse si intreccia, raccontando anche dello spirito di sacrificio di tanti eroi che hanno perso la vita servendo la Patria”.