GIORNATA DEL MARE – INAUGURAZIONE LABORATORIO DI VELERIA E TAPPEZZERIA NAUTICA

Giornata del Mare 11 aprile 2022 INAUGURAZIONE LABORATORIO DI VELERIA E TAPPEZZERIA NAUTICA – Messapia Vela Lab . In tempi non sospetti, nel lontano 2018, quando l'Istruzione professionale si avviava alle riforme necessarie per essere al passo con l'evoluzione tecnologica e con le skills dal mondo del lavoro l'IISS Ferraris De Marco Valzani- Polo Tecnico Professionale MESSAPIA guardava…oltre. Sempre all'avanguardia, intraprendente, espressione e interprete di un territorio vocazionale in cui il MARE rappresenta una risorsa ancora inespressa, nasce l'Indirizzo "Made in Italy – Manutenzione sulle imbarcazioni da diporto". Giunta alla sua terza annualità tra le materie professionalizzanti prende vigore "Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi" che, grazie all'intuizione del Dirigente scolastico Rita Ortenzia De Vito, assume un taglio fortemente personalizzato interpretando il mondo della diportistica a vela e della tappezzeria nautica, un settore di nicchia potenzialmente prestigioso, per il settore in forte crescita in Puglia. Grazie alla collaborazione delle Velerie Montefusco e alla presenza strepitosa di Ines Montefusco , figura esterna da cui si origina il percorso formativo, l'11 aprile 2022, in occasione della Giornata del Mare, alle ore 10.00, presso la sede "De Marco" in via N. Brandi 1 a Brindisi, si inaugura il MESSAPIA Vela Lab, il primo laboratorio di veleria e tappezzeria nautica in una scuola pubblica, un progetto a cui hanno creduto in pochi, ma che si è alimentato dalla lungimiranza e dall'entusiasmo di chi ama questa terra e crede nelle risorse naturali che possono trasformarsi in ricchezza, benessere, armonia per chi opera nel settore e per chi sceglie di restare. Ad allietare l'evento il recital strumentale di un ospite d'eccezione, il M° Roberto Soldatini, velista e violoncellista al Conservatorio di Bari, una figura carismatica e di straordinario fascino, per il quale gli studenti stanno realizzando le Vele della sua Denecia , un Moody 44 del 1993, primo committente ufficiale di un brand creato dagli studenti dell' indirizzo grafico-pubblicitario Gabriele Recchia, Marco Sternativo, David Corsa, che hanno anche curato il progetto grafico dell'intera campagna promozionale Un investimento importante per il Polo Messapia che continua a ricevere apprezzamenti dal mondo Istituzionale e delle imprese di settore: presenti all'evento, infatti, il Sindaco Riccardo Rossi, il Dirigente Ambito territoriale Vito Alfonso , il Comandante Capitaneria di Porto Fabrizio Coke , il Presidente Distretto Nautico Puglia Giuseppe Danese , i presidenti di Circolo della Vela Nino Caso e Lega Navale Brindisi Salvatore Zarcone . Evento aperto alla cittadinanza.