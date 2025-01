Giornata della Memoria, D’Attis (Fi): “In Italia non c’è spazio per antisemitismo”

“Nel nostro Paese non c’è spazio per l’antisemitismo e anche le cronache attuali non intaccano minimamente la libertà sancita dalla nostra Carta Costituzionale: le diversità sono il “sale” della nostra democrazia e l’Italia rifiuta ogni forma di discriminazione. In quest’ottica, abbiamo l’obbligo morale di supportare il percorso dei più giovani, trasferendo loro il patrimonio straordinario che deriva dai principi costituzionali che fanno dell’Italia un Paese libero, plurale e democratico. Ed è qui che risiede l’importanza della giornata della memoria: non dimenticare pagine del passato, un passato così buio come l’olocausto, significa proteggere il futuro collettivo dal ripetersi di atrocità che hanno segnato la storia”. Lo ha dichiarato il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, intervenuto oggi alla cerimonia commemorativa che si è tenuta al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi.