Giornata della memoria dei Marinai – D’Attis (Fi): “Brindisi custode di una memoria che è parte della nostra identità”



Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Ho partecipato oggi a Brindisi alla Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare, una ricorrenza di grande valore, insieme al sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, all’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, e all’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO. Per me, da brindisino, questa giornata ha un significato ancora più profondo perché il rapporto tra Brindisi e il mare è parte della nostra identità, così come lo è il legame con la Marina Militare. Ricordare oggi i marinai scomparsi significa rendere omaggio a chi ha servito il Paese fino all’ultimo, ma anche riaffermare principi come la responsabilità e lo spirito di servizio. Oggi stiamo lavorando affinché Brindisi continui a essere protagonista di questa storia e guardiamo al futuro con la consapevolezza del ruolo strategico che la città, la sua Marina e il suo porto possono svolgere nel mediterraneo”.