Giornata della Memoria: difendere oggi la libertà, la pace e i valori costituzionali. Di Cesare (Cgil): «Di fronte a guerre, autoritarismi e violenze, non possiamo abituarci al peggio: serve un impegno più forte delle forze democratiche»



Un anno fa la CGIL di Brindisi firmava un protocollo con ANPI e

ARCI, al fine di promuovere i valori costituzionali e il bene della

pace e della libertà. Una libertà conquistata con la sconfitta del

nazifascismo, un anno di impegno e di iniziative nell’anniversario

degli ottant’anni.

Insieme abbiamo promosso numerose iniziative che ci hanno

permesso di mantenere alta la memoria, convinti che senza

memoria non c’è futuro.

Oggi, proprio in questi giorni, siamo costretti ad assistere a fatti

che ci riportano drammaticamente indietro nel tempo. È richiesto

un ulteriore impegno in una fase storica nella quale rischiamo di

abituarci al peggio. Le guerre, l’avanzamento di un tecnofascismo

globale, l’odio e la violenza esercitati nelle strade di Paesi che

dovrebbero essere democratici, ci obbligano ad alzare la guardia in

difesa del diritto, del diritto internazionale, della libertà e della

pace.

Guardiamo con paura le immagini che arrivano dall’America, che un

tempo rappresentava il tempio della libertà e della democrazia.

Immagini orribili, in cui una milizia privata, che risponde

direttamente al Presidente, preleva senza mandato e senza motivo

apparente donne, uomini e bambini, portandoli via con violenza e a

volto coperto. Si tratta quasi sempre di persone pacifiche,

disarmate, inermi e impaurite. Sta avvenendo qualcosa di terribile,

anche con l’uccisione di innocenti: la storia, purtroppo, si sta

ripetendo e non possiamo tacere.

Per queste ragioni ci appelliamo a tutte le forze democratiche e

alle donne e agli uomini democratici affinché sostengano con forza

i valori costituzionali. Oggi più che mai abbiamo bisogno di

completare il progetto politico dell’Unione Europea e di rendere il

vecchio continente una vera culla di pace, solidarietà e fratellanza,

in uno scenario mondiale che sta cambiando con una rapidità tale

da favorire scorciatoie totalitarie, neo-imperiali e tecnocratiche.

Faremmo bene a ricordare le parole di Martin Niemöller: «Prima di

tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché

rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto,

perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli

omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero

a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero

comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto

nessuno a protestare».

Brindisi 26.1.2026

Massimo Di Cesare

Segretario generale